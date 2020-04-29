29 Nisan 2020, Çarşamba

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Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'nın menajeri transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın menajeri Balde, Bruma'nın Galatasaray'a döneceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 29.04.2020 19:35
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Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da Armindo Bruma defteri yeniden açıldığı iddia edilmişti. Todofichajes; sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Bruma'yı transfer etmek istediğini iddia etmişti.

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Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

Portekizli oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtilmişti. PSV'nin Bruma'yı bırakmaya sıcak baktığı ancak Portekizli oyuncunun maliyetinin sıkıntı olabileceği bildirilmişti.

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Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

Yıldız oyuncu, Hollanda'da bu sezon 31 maçta 5 gol atıp, 4 asist gerçekleştirirken performansı yeterli bulunmadı.

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Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği isim hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi.

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Bruma'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

Balde açıklamasında, "Bir gelişme olduğunu söyleyemem. Bruma'nın hedefi PSV'de kendisini kanıtlamak. PSV'de kupalar kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.

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