29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Honore Gomis müjdeyi verdi! "Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir"

Galatasaray'da bir sezon oynayan ve hem gol krallığı hem de şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis'in kuzeni Honore Gomis, kuzenin Galatasaray'a döneceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 19:56
ABONE OL
  • 1
  • 12
Honore Gomis müjdeyi verdi! Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Bafetimbi Gomis'in yeğeni, Fransız golcüyle konuştuğunu açıkladı ve Türkiye'ye transferiyle ilgili bombayı patlattı.

  • 2
  • 12
Honore Gomis müjdeyi verdi! Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada bütün kulüpler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 3
  • 12
Honore Gomis müjdeyi verdi! Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yaz transfer sezonunda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanırken, transfer hedefleri de belirlendi.

  • 4
  • 12
Honore Gomis müjdeyi verdi! Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir

Florin Andone, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, mutlak bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

  • 5
  • 12
Honore Gomis müjdeyi verdi! Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar listesine birçok ismi aldı ancak Bafetimbi Gomis ismi ön plana çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör