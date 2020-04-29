Honore Gomis müjdeyi verdi! "Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönebilir"

Galatasaray'da bir sezon oynayan ve hem gol krallığı hem de şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis'in kuzeni Honore Gomis, kuzenin Galatasaray'a döneceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.