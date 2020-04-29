29 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

PSG Alex Telles transferi için Porto'ya teklifini sundu! Galatasaray...

Galatasaray'a transfer piyangosu! 12 milyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ile sözleşme uzatmayan Saint-Germain, sol bek mevkisinde oluşacak boşluk için Galatasaraylı eski yıldız 'i gündemine aldı ve kulübü Porto'ya ilk teklifini yaptı. Anlaşmanın yakın olduğu iddia edilirken, bu transferin gerçekleşmesi durumunda da kazançlı çıkacak. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain, sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı 'nın yedeğini Portekiz'de buldu. Paris temsilcisi, Porto forması giyen 'ın eski sol beki 'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; 'nin sportif direktörü Leonardo, Porto'ya Alex Telles için ilk teklif olarak 22 milyon Euro önerdi. Haberde, Portekiz ekibin de beklentisinin 20-25 milyon Euro arasında olduğu için bu öneriye sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edildi.

Telles, Galatasaray'dan Porto'ya olurken sarı-kırmızılı takım Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bir sonraki satış karından yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu. Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon Euro (yaklaşık 12 milyon TL) para girecek. Corona virüsü salgınından önce oyuncunun adı ve ile de anılıyordu. Virüs mali krize neden olmasaydı, Brezilyalı futbolcunun bonservisi yaklaşık 40 milyon Euro civarında seyredecekti.

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