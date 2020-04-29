29 Nisan 2020, Çarşamba
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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında, tüm dünyada kulüpler ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Real Madrid, Barcelona, Juventus gibi dev kulüplerin bile oyuncularından indirim talep ederken, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da futbolcularından indirim talep etmişti. Öncelikle takımda yüksek maaş kazanan isimlerle masaya oturan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bu süreçte gelecek sezonun kadrosunu da planlıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusundan yönetime flaş bir teklif geldi. Peki, hangi oyuncu yönetime ne teklifi yaptı? İşte detaylar...
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