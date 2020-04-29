29 Nisan 2020, Çarşamba

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında, tüm dünyada kulüpler ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Real Madrid, Barcelona, Juventus gibi dev kulüplerin bile oyuncularından indirim talep ederken, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da futbolcularından indirim talep etmişti. Öncelikle takımda yüksek maaş kazanan isimlerle masaya oturan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bu süreçte gelecek sezonun kadrosunu da planlıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusundan yönetime flaş bir teklif geldi. Peki, hangi oyuncu yönetime ne teklifi yaptı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 14:59
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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmişti. Cemil Usta Sezonu'nun 26 haftalık kesminde 50 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor.

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...

Verilen bu aradan faydalanmak isteyen Galatasaray Yönetimi, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya yönelik adımlar atmaya başladı.

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...

Salgın nedeniyle maç günü gelirleri, stat gelirleri, yayın gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-kırmızılı takım, oyuncularından da indirim talep etmişti.

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...

Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz de indirim talebini doğrulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a flaş talep! Ayrılması bekleniyordu...

"Bu yıl giderlerimizi mutlaka azaltmamız lazım, en büyük giderimiz ne? Bizim 60 milyon Euro profesyonel futbolcu giderimiz var. Biz bunun bir miktarının inmesini istiyoruz. 10 milyon inmesini istiyoruz, acil alınması gereken kararlar var."

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