24 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Engin Baytar: Selçuk İnan'a küfür ettim

Engin Baytar: Selçuk İnan'a küfür ettim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

'ın eski futbolcusu , 2011-2012 sezonunda 'de kazanılan şampiyonlukla ilgili anısını paylaştı. Baytar, "Son düdük çalmış, biz 'la orta sahada kavga ediyoruz... 'Hiç pas vermiyorsun' dedim. Ona küfür ettim. O beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' dedi" diye konuştu.

'a 2011 yılında 'dan gelen , sarı-kırmızılı camiada 2 , 1 ve 2 kaldırmıştı. Engin, 2011- 12 sezonunda 'de kazanılan şampiyonlukla ilgili bir anısını anlattı. Tecrübeli futbolcu, "Son düdük çalmış, biz 'la orta sahada kavga ediyoruz... 'Hiç pas vermiyorsun' dedim. Ona küfür ettim. O beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' dedi" diye konuştu.

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