24 Nisan 2020, Cuma
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Engin Baytar: Selçuk İnan'a küfür ettim
Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de kazanılan şampiyonlukla ilgili anısını paylaştı. Baytar, "Son düdük çalmış, biz Selçuk İnan'la orta sahada kavga ediyoruz... 'Hiç pas vermiyorsun' dedim. Ona küfür ettim. O beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' dedi" diye konuştu.
Galatasaray'a 2011 yılında Trabzonspor'dan gelen Engin Baytar, sarı-kırmızılı camiada 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kaldırmıştı. Engin, 2011- 12 sezonunda Kadıköy'de kazanılan şampiyonlukla ilgili bir anısını anlattı. Tecrübeli futbolcu, "Son düdük çalmış, biz Selçuk İnan'la orta sahada kavga ediyoruz... 'Hiç pas vermiyorsun' dedim. Ona küfür ettim. O beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' dedi" diye konuştu.
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