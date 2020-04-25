Mbaye Diagne Belçika’da kaldı

Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, kulübün kendisini FIFA'ya davet etmemesi için Belçika'da kaldı.

Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, kulübün kendisini FIFA'ya davet etmemesi için Belçika'da kaldı. Senegalli yıldızın ülkesine de Türkiye'ye de dönmek istemesine rağmen kurtulamadığı öğrenildi. Vaka-ölüm sayısına göre dünyada ilk sırada yer alan Belçika'da durumun vahim olduğu bu nedenle F.Bahçe'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in ülkeye döndüğü biliniyor.

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