25 Nisan 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Mbaye Diagne Belçika’da kaldı
Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, kulübün kendisini FIFA'ya davet etmemesi için Belçika'da kaldı.
Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, kulübün kendisini FIFA'ya davet etmemesi için Belçika'da kaldı. Senegalli yıldızın ülkesine de Türkiye'ye de dönmek istemesine rağmen kurtulamadığı öğrenildi. Vaka-ölüm sayısına göre dünyada ilk sırada yer alan Belçika'da durumun vahim olduğu bu nedenle F.Bahçe'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in ülkeye döndüğü biliniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...