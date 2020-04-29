29 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Gözler Fatih Terim'de

Gözler Terim'de
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2020

Fenerbahçe'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak…

Fenerbahçe'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak… Sonrasında 'na geçilecek. ise Ümraniye'de çalışmalara başlayacak ve bitirecek. Galatasaray'da ise tesis bakımından iki ezeli rakibinin gerisinde olduğu için 12-13-14 Haziran'da ligler başlarsa nasıl bir kamp yapacağı henüz açıklanmış değil. Ya Florya'da kamp yapılacak. Tüm futbolcular tesislere yakın bir otelde kampa alınacak. Ya da 3 haftalık bir kamp için İstanbul dışına gidilecek. Hastalık sürecini atlatmasının ardından idman programı için kolları sıvayan 'in kamp çalışmaları hakkında gelecek hafta bilgilendirme yapması bekleniyor.

Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı! Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!
Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! O bir idol Yabancı hocadan Fatih Terim'e büyük övgü! "O bir idol"
Anlaşmışlardı ama... Mert Hakan Yandaş'ın transferi kura takıldı Anlaşmışlardı ama... Mert Hakan Yandaş'ın transferi kura takıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör