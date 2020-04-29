Gözler Fatih Terim'de

Fenerbahçe'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak…

Fenerbahçe'de sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak idmanlar haftaya Pazartesi günü başlayacak… Sonrasında Topuk Yaylası'na geçilecek. Beşiktaş ise Ümraniye'de çalışmalara başlayacak ve bitirecek. Galatasaray'da ise tesis bakımından iki ezeli rakibinin gerisinde olduğu için 12-13-14 Haziran'da ligler başlarsa nasıl bir kamp yapacağı henüz açıklanmış değil. Ya Florya'da kamp yapılacak. Tüm futbolcular tesislere yakın bir otelde kampa alınacak. Ya da 3 haftalık bir kamp için İstanbul dışına gidilecek. Hastalık sürecini atlatmasının ardından idman programı için kolları sıvayan Fatih Terim'in kamp çalışmaları hakkında gelecek hafta bilgilendirme yapması bekleniyor.

DİĞER