28 Nisan 2020, Salı

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Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Southampton, Cimbom'un sezon başında kiraladığı ve gösterdiği başarılı performans sonrası gelecek yıl da kadroda düşünülen Mario Lemina'yı kiralamaya yanaşmadığı iddia edilmişti. İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği Gabonlu futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:33
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Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, gelecek sezonun planlamalarını masaya yatırırken, önceliğini kadro mühendisliğine verdi.

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Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!

Fatih Terim'in yöneticilere aktardığı raporda öncelik 'bedelsiz yıldızlar' oldu. Bilindiği üzere Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile söz kesmişti.

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Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!

Bu 2 ismin yanı sıra Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile de ilgilendiği bilinen Cimbom, dış transferdeki önceliklerini Türk futbolculara verirken, maliyeti uygun olması halinde yurt dışından da transfer yapmayı planlıyor.

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Southampton'dan Galatasaray'a Lemina mesajı!

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara sarı-kırmızılıların iç transferde de halletmesi gereken birçok sorunun olduğu belirtildi.

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