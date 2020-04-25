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GALATASARAY

Ozan Kabak’a Napoli kancası

Ozan Kabak’a Napoli kancası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Alman basını, Napoli'nin Aslan'ın eski yıldızı Ozan Kabak'a talip olduğunu yazdı.

Alman basını, Napoli'nin Aslan'ın eski yıldızı Ozan Kabak'a talip olduğunu yazdı. Ocak 2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda ise 15 milyon euro'ya 'ye geçmişti. Bu sezon 21 maçta 3 gol, 1 asist yapan ve takımın değişilmezi olan Ozan'ın 2024'e kadar kontratı var.
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