Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

DORUKHAN TOKÖZ

Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan Dorukhan Toköz ile yeni kontrat imzalanmamasını nedeni yönetim olarak gösterirken, sonrasında çıkan birçok haber, 23 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılardaki geleceğini düşündürmeye başladı. Beşiktaş ile Dorukhan'ın menajeri arasında ipler atılmışken yeni bir sözleşme imzalanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi de iyi bir teklifi değerlendirebilir.