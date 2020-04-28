28 Nisan 2020, Salı
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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri gelecek sezon için planlamalarını yaparken, Galatasaray'ın sezon başında aylarca süren çabalar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Kolombiyalı yıldızın geleceğiyle ilgili kararını vereceği öne sürülürken, Galatasaray'ın dışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldızlarının durumu da merak konusu. İşte dört büyüklerde geleceği belirsiz olan futbolcuların son durumu ve yaşanan son gelişmeler...
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