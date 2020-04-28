28 Nisan 2020, Salı

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri gelecek sezon için planlamalarını yaparken, Galatasaray'ın sezon başında aylarca süren çabalar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Kolombiyalı yıldızın geleceğiyle ilgili kararını vereceği öne sürülürken, Galatasaray'ın dışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldızlarının durumu da merak konusu. İşte dört büyüklerde geleceği belirsiz olan futbolcuların son durumu ve yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:53
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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan Dorukhan Toköz ile yeni kontrat imzalanmamasını nedeni yönetim olarak gösterirken, sonrasında çıkan birçok haber, 23 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılardaki geleceğini düşündürmeye başladı. Beşiktaş ile Dorukhan'ın menajeri arasında ipler atılmışken yeni bir sözleşme imzalanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi de iyi bir teklifi değerlendirebilir.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

YOUNES BELHANDA
Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda geldiği günden beri birçok kesimi memnun etmedi. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara küfür ettikten sonra tribünlerle ile ipleri tam anlamıyla koparttı. Galatasaray yönetiminin, Belhanda için gelecek iyi bir teklifi bu kez kabul etmesi bekleniyor.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

VEDAT MURIQI
Çaykur Rizespor'daki başarılı performansının ardından Vedat Muriqi'ye açılan Fenerbahçe kapısı, yüksek performans, kritik goller, sonrasında Kosova Milli Takımı'na büyüt katkı gözleri 25 yaşındaki oyuncuya çekti. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin, yüksek rakamlı tekliflerle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

CANER ERKİN
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Caner Erkin, siyah-beyazlılarla sözleşme sonu an geldi. Beşiktaş yönetimi 31 yaşındaki futbolcudan yeni sözleşmesinde maaş indirimi beklerken, Caner Erkin için Fenerbahçe ihtimalinin ortaya çıkması, siyah-beyazlılarda ayrılığa neden olabilir.

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'da kiralık golcüsü Alexander Sörloth, kısa sürede gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşinde taktı. Crystal Palace, 24 yaşındaki ismin geri dönmesini hayal ederken, Trabzonspor 6 milyon euroluk opsiyonu kullanmak için gelir yaratmaya çalışıyor. Sonrasında ise daha büyük bir rakama satış gerçekleşebilir.

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