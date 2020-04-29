29 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yeni sezona yeni kadro! Fatih Terim büyük değişime hazırlanıyor

Yeni sezona yeni kadro! Terim büyük değişime hazırlanıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Son olarak ile yollarını ayıran , değişime devam edecek… , yolcu, Şükrü Hanedar ve sağlık ekibiyle de yollar ayrılabrilir.

Daha önce Bülent Bayraktar ve Fatih İbradı son olarak da ile yollarını ayıran değişime devam edecek. Yardımcıları , 'nın yanı sıra Şükrü Hanedar ve sağlık ekibinin de değişmesi gündemde.

PERFORMANSI YETERSİZ

Daha önce iki defa istifa eden Hasan Şaş'ın futbolcularla arasının iyi olmadığı öğrenilirken Terim'in Davala'nın performansından memnun olmadığı ortaya çıktı.

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SAĞLIK EKİBİ DE DEĞİŞİYOR

Takvim'in haberine göre; Uzun yıllardır Şükrü Hanedar ile çalışan Fatih Terim'in son transfer döneminden memnun kalmadığı belirlendi. Fatih hoca, Yener İnce'nin başında bulunduğu sağlık ekibinde de değişikliğe gidecek…

SAKATLIKLAR KIZDIRDI

Fatih hoca, yaşanan adale sakatlıkları, fizik kondisyon eksikliği hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle sağlık ekibini de değiştirecek.

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