Yeni sezona yeni kadro! Fatih Terim büyük değişime hazırlanıyor
Son olarak Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Fatih Terim, değişime devam edecek… Hasan Şaş, Ümit Davala yolcu, Şükrü Hanedar ve sağlık ekibiyle de yollar ayrılabrilir.
Daha önce Bülent Bayraktar ve Fatih İbradı son olarak da Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Fatih Terim değişime devam edecek. Yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala'nın yanı sıra Şükrü Hanedar ve sağlık ekibinin de değişmesi gündemde.
PERFORMANSI YETERSİZ
Daha önce iki defa istifa eden Hasan Şaş'ın futbolcularla arasının iyi olmadığı öğrenilirken Terim'in Davala'nın performansından memnun olmadığı ortaya çıktı.
SAĞLIK EKİBİ DE DEĞİŞİYOR
Takvim'in haberine göre; Uzun yıllardır Şükrü Hanedar ile çalışan Fatih Terim'in son transfer döneminden memnun kalmadığı belirlendi. Fatih hoca, Yener İnce'nin başında bulunduğu sağlık ekibinde de değişikliğe gidecek…
SAKATLIKLAR KIZDIRDI
Fatih hoca, yaşanan adale sakatlıkları, fizik kondisyon eksikliği hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle sağlık ekibini de değiştirecek.
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