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GALATASARAY

Kulüp başkanından olay hareket! Galatasaray'ı eledikleri için kilise yaptırıyor

Kulüp başkanından olay hareket! G.Saray'ı eledikleri için kilise yaptırıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Romanya ekiplerinden 'in sahibi , 2008 yılında ön elemesinde ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Corona virüsü var ama bu sözümü sonra tutuyorum." dedi.

Rumen kulübü 'in sahibi 'den ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Becali, 2008/2009 yılında ön elemesi kapsamında Galatasaray ile oynadıkları mücadelede sarı-kırmızılı takımı eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve bu sözünü sonra gerçekleştirdiğini açıkladı.


TÜRKLERİ ELERSEK, BİR KİLİSE YAPTIRACAĞIM DEMİŞTİM

Becali yaptığı açıklamada "Kilise yaptırmak, Galatasaray ile oynadığımız maçtan önce düşündüğüm bir projeydi. 'Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım' şeklinde Tanrı'ya söz vermiştim. Bir kilise yaptırmak o kadar kolay olmadığından bu zamana kadar geldik. Yeri bulmak, gerekli izinleri almak gerekiyordu. Bununla övünmek için falan anlatmıyorum, sordukları için cevap verdim. Bu konuda insan yalan söyleyemez, işin içinde bir kilise var. Romanya'ya çok daha fazla hastane, kilise, ev yaptırmak isterim ancak şu anda yapabildiğimi yapıyorum. Bu olayın corona virüsü nedeniyle yarıda kalmasını istemedim ve inşaata devam ettim. Tüm Romanya insanına sağlık diliyorum ve onlar için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

2008'de oynanan eşleşmenin ilk ayağında Galatasaray evinde Steaua Bükreş ile 2-2 berabere kalmış, deplasmandaki maçı ise Rumen ekibi 1-0 kazanmıştı.

Ryan Babel'den imalı paylaşım! Galatasaray... haberin devamı

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