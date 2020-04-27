27 Nisan 2020, Pazartesi
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Emre Bol: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı
A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bol, adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığını söyledi.
27.04.2020
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