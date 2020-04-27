Falcao kaçacak!
Galatasaray'da gözler teknik heyet ve futbolcularla yapılan indirim görüşmelerinde... Avrupa ülkelerinde birçok takım bu konuda düzenleme yaptı.
Galatasaray'da gözler teknik heyet ve futbolcularla yapılan indirim görüşmelerinde... Avrupa ülkelerinde birçok takım bu konuda düzenleme yaptı. Ancak Türkiye'de henüz net bir adım atılmış değil... Kulislere sızan haberler ise pazarlıkların oldukça çetin bir şekilde devam ettiği yönünde... Galatasaray'ı en çok zorlayan isimse 7 milyon euro'nun üzerinde kazanan Radamel Falcao...
İndirim konusuna çok da sıcak bakmayan Kolombiyalı futbolcunun, bu konuda ısrarlı olunması halinde sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak, eski takımı River Plate'e ya da ülkesinin takımlarından Millonarios'a transfer olacağı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; Ayrıca bonservisini eline alırsa Al Hilal'in indirim bir yana 12 milyon euro'yu bulan bir yıllık ücret ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.
LİMİT 2 AY!
Falcao'nun sözleşmesinde yer alan fesih hakkının sadece eski takımı Millonarios'a giderse devreye gireceği belirtiliyor. Oyuncunun ücretinde 2 aylık gecikme olması halinde de fesih hakkı doğuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...