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GALATASARAY

Galatasaray'ın gözü UEFA'da

Galatasaray'ın gözü UEFA'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

, ’i askıya alırsa Cimbom, transferlerini rahatça yapacak. Kural sürerse Luyindama ya da Marcao satılacak

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü 'nın vereceği kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, coronavirüs sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.

BONSERVİS ÖDEYEBİLECEKLER

Takvim'in haberine göre; FFP askıya alınırsa G.Saray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak.

BÜTÇE DE DÜŞMEK ZORUNDA

Cimbom FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.

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