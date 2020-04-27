27 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Valentin: Yıkıcı olabilir

Valentin: Yıkıcı olabilir
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Almeria’ya kiralanan Valentin Ozornwafor, UDA Radyo’ya konuştu. Nijeryalı oyuncu “Cesaretimin kırıldığı anlar oldu. Ancak meslektaşlarım mesajları ve çağrılarıyla bana çok yardımcı oldular” dedi. stoper, “Ülkem Nijerya için çok dua ediyorum, çünkü sonuçlar orada yıkıcı olabilir” ifadesini kullandı.

Almeria'ya kiralanan Valentin Ozornwafor, UDA Radyo'ya konuştu. Nijeryalı oyuncu "Cesaretimin kırıldığı anlar oldu. Ancak meslektaşlarım mesajları ve çağrılarıyla bana çok yardımcı oldular" dedi. stoper, "Ülkem Nijerya için çok dua ediyorum, çünkü sonuçlar orada yıkıcı olabilir" ifadesini kullandı.
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