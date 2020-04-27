İndirim çıkmazı!
Yapılan görüşmelerde her oyuncu farklı taleplerde bulundu. Yönetim sıkıntıda...
Galatasaray'da indirim görüşmeleri devam ediyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir aşama kaydedilemedi. Fernando Muslera ve Selçuk İnan dışında "Evet" diyen yok. Nedeni ise yönetimin sadece ligin oynanmadığı dönem için değil, gelecek sezonu da kapsayan bir indirim talebinde bulunması. Liglerin ertelenme sürecinin devam etmesi durumunda zararın 270 milyon TL'yi bulacağı ortamda yönetim, indirim görüşmelerinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yapılan ön görüşmelerde indirim konusunda 6 farklı durum ortaya çıkmış durumda…
KALMAK DA BiR SEÇENEK
Birçok Brezilya takımından teklif alan Mariano, Galatasaray ile de görüştüğünü açıkladı. 9 yıldır ülkesinden ayrı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Ailem artık Brezilya'ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben de ülkeme dönmemin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak menajerim Galatasaray ile görüşme haline olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini de söyledi" dedi.
ÇOĞU KABUL ETMEDİ
İşte yönetimi düşündüren o tablo:
* Yüzde 30'a kadar olan her türlü indirime sıcak bakanlar: Selçuk İnan, Fernando Muslera
* Futbol oynanmadığı dönemde maaşlarını almak istemeyen ama indirime sıcak bakmayanlar: Lemina, Feghouli, Luyindama
* İndirim değil bonuslardan feragat etmeye sıcak bakan: Falcao
* Sözleşmelerinin uzatılması durumunda indirime sıcak bakanlar: Donk, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Andone
* Gelecek sezon yapılmak istenen maaş indirimine sıcak bakanlar: Ahmet Çalık, Şener, Taylan, Adem Büyük, Okan
* İndirime hiç bir şekilde sıcak bakmayanlar: Marcao, Saracchi, Seri, Jimmy Durmaz, Sekidika
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...