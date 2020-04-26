Selçuk İnan'a sürpriz teklif! "Futbolu bizde bırak"

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezonda tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katacağı ve Arda ile yapılacak sözleşmenin detaylarının dahi ortaya çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...