Selçuk İnan'a sürpriz teklif! "Futbolu bizde bırak"
9 yıldız Galatasaray forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Selçuk İnan'a sürpriz bir teklif geldi. Hataylı futbolcuya Hatayspor teklif yaptı, 35 yaşındaki oyuncunun ne karar vereceği ise merak konusu...
Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.
Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.
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