26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Selçuk İnan'a sürpriz teklif! "Futbolu bizde bırak"

Selçuk İnan'a sürpriz teklif! Futbolu bizde bırak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

9 yıldız forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'a sürpriz bir teklif geldi. Hataylı futbolcuya Hatayspor teklif yaptı, 35 yaşındaki oyuncunun ne karar vereceği ise merak konusu...

'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği 'a, sürpriz bir talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

Kariyerine Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.

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