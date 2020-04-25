25 Nisan 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezonda tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katacağı ve Arda ile yapılacak sözleşmenin detaylarının dahi ortaya çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 18:38
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Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından eski takımına transfer olmasına kesin gözüyle bakılmıştı.

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Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir - Galatasaray maçında eski öğrencisiyle barışarak aralarındaki buzları eriten teknik direktör Fatih Terim de Arda'nın transferi hakkında "Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir."

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Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

"Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil." ifadelerini kullanarak 33 yaşındaki futbolcunun dönüşüne yeşil ışık yakmıştı.

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Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

Arda Turan da o dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a dönmek istediğinin sinyallerini verirken, Mustafa Cengiz'in vetosu sonrası transfer gerçekleşmemişti.

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