Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

"Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil." ifadelerini kullanarak 33 yaşındaki futbolcunun dönüşüne yeşil ışık yakmıştı.