26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ı sevindiren Ryan Babel gelişmesi!

Cimbom'u sevindiren Babel gelişmesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılılarda beklenilen performansı gösterememiş ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Hollandalı futbolcuda Cimbom'u sevindiren bir gelişme yaşandı. Buna göre Ajax, 33 yaşındaki futbolcuyla yola devam edecek.

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları devam ederken, kiralık oyuncuların son durumu belirsizliğini koruyordu. Mbaye Diagne ve 'i kiralık olarak gönderen sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da geri dönüşüne sıcak bakmıyordu ve gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Diagne için formulünü masada tutan Galatasaray yönetimine sevindirici haber Ryan Babel'den geldi.

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AJAX BABEL'LE DEVAM ETME KARARI ALDI

33 yaşındaki futbolcunun kiralıktan geri dönecek olması Galatasaray yönetimini düşündürürken müjde Ajax'tan geldi. ekibinin sportif direktörü , devre arasında kiralanan Ryan Babel'le yola devam etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Hollanda basınından Soccernews'in haberine göre, corona virüsü salgınının ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri sebebiyle transferde para harcayacak durumda olmayan Ajax'ta sportif direktör Marc Overmars, Ryan Babel'le devam etmeyi düşünüyor.

Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.

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