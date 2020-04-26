Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetimi ikiye böldü...

Belhanda ile sözleşme yapılmasını bir grup yönetici istem-i yor. Bir kısım ise, “Bu sene onu satamayız. Sözleşmesin i uzatıp seneye para kazanabiliriz” diyerek imzaya sıcak bakıyor

Galatasaray'da Belhanda, indirime gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etmişti. Faslı yıldızın, bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici Belhanda'nın yeni sözleşme isteğine soğuk bakarken, bir kısım ise bu talebi olumlu buluyor.



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Takvim'in haberine göre; Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.



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Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

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