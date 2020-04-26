26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Mariano yarışı

Mariano yarışı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, birçok teklif aldığını açıkladı. 'e konuşan tecrübeli futbolcu, Fluminense ile görüştüğünü ifade ederken, Palmeiras, Santos, ve 'nun da teklif yaptığını söyledi.

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, birçok teklif aldığını açıkladı. 'e konuşan tecrübeli futbolcu, Fluminense ile görüştüğünü ifade ederken, Palmeiras, Santos, ve 'nun da teklif yaptığını söyledi. Brezilyalı oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde yeni bir kulüp bulmak kolay olacaktır. Çünkü bonservis bedeli gerekmiyor. Benim pozisyonumda bazı kulüplerin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Ancak şu aşamada hangi kulübe daha sıcak baktığımı söylemek istemiyorum" diye konuştu.
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