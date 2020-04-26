26 Nisan 2020, Pazar
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Mariano yarışı
G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, birçok teklif aldığını açıkladı. ESPN'e konuşan tecrübeli futbolcu, Fluminense ile görüştüğünü ifade ederken, Palmeiras, Santos, Sao Paulo ve Atletico Mineiro'nun da teklif yaptığını söyledi.
G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, birçok teklif aldığını açıkladı. ESPN'e konuşan tecrübeli futbolcu, Fluminense ile görüştüğünü ifade ederken, Palmeiras, Santos, Sao Paulo ve Atletico Mineiro'nun da teklif yaptığını söyledi. Brezilyalı oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde yeni bir kulüp bulmak kolay olacaktır. Çünkü bonservis bedeli gerekmiyor. Benim pozisyonumda bazı kulüplerin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Ancak şu aşamada hangi kulübe daha sıcak baktığımı söylemek istemiyorum" diye konuştu.
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