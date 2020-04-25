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GALATASARAY

Galatasaraylı futbolcular direkten dönmüşler! Ortaya çıktı

Direkten dönmüşler! Falcao ve Muslera...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

'da başta Falcao, Muslera ve Mariano olmak üzere, corona virüsü salgınının başlarında 'den birkaç futbolcunun, ülkesine gitmek istediği ortaya çıktı.

forması giyen bazı futbolcuların corona virüsü salgının başlarında ülkelerine gitmek istediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımdan Muslera, Mariano ve Falcao; forması giyen Robinho ile Caiçara ve 'den Mossoro'nun özel bir uçakla Güney Amerika'ya gitmeyi planladıkları ancak salgın sonrası 'de yurt dışına gidiş ve ülkeye gelişlerin yasaklanması kararının ardından kaldıkları bildirildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano da yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Bir uçak kiralamayı aramızda konuştuk ama konuyla ilgili elçilikle görüşmedik. Bu arada hava alanları uçuşa kapatıldı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan artık bu işin zor olacağı konusunda uyardı. 15-20 gün sonra çalışmalar tekrar başlarsa ne yaparız ve Türkiye'ye tekrar dönemeyiz diye çekindik" ifadelerini kullandı.

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