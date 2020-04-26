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GALATASARAY

Galatasaray'da altyapıdan çıkan son isim Ozan Kabak oldu!

Ozan Kabak son oldu! Galatasaray'da...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

son zamanlarda altyapıya olan desteğini çekmiş gözüküyor... Sarı-kırmızılılarda son olarak altyapıdan yetişmiş, genç stoper yarım sezon oynadıktan sonra 11 milyon bedelle Stuttgart'a olmuştu. Bu transferden sonra Cimbom'da, altyapıdan çıkıp ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmayı kimse başaramadı.

Florya ürünü 'ı geçen sene 11 milyon Euro'ya satan , bu sezon ise altyapıdan yetişen oyuncularına yeterli süreyi vermedi. Ozan Kabak gibi 2000 jenerasyonunun yıldız adaylarından Yunus Akgün ve A takımda formayı unuttu.

Sabah'ın haberine göre; geçen sezon 20 maçta süre alan ve 4 gol-3 asistle Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus, bu sezon 3 maçta toplam 62 dakika oynayabildi. 'daki devre arası kampına bile götürülmeyen Yunus'un ekibi Cercle Brugge'ye transferine de izin verilmedi.

'ın veliahtı olarak görülen Atalay Babacan ise bu sezon Galatasaray'da sadece 1 dakika sahada kalabildi. 4. stoper olarak A takım'a çıkartılan 17 yaşındaki Emin Bayram ise Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maçında görev yaptı.

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DEĞERİNE DEĞER KATTI

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a olan ardından 2019-20 sezonu başında 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, burada talihsiz sakatlıklar yaşasa da değerine değer kattı. 'de yer alan CIES adlı 'Futbol Gözlem Evi', geçen ay yaptığı bir analizde 2000 ve sonrası doğan en pahalı 50 futbolcu arasında gösterdiği 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değerinin 43.5 milyon Euro'ya çıktığını duyurmuştu.

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