25 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray beni istedi

Galatasaray beni istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Brezilya ekibi Vasco Da Gama'da oynayan Andrey Ramos Nascimento'dan Galatasaray itirafı...

Brezilya ekibi Vasco Da Gama'da oynayan Andrey Ramos Nascimento'dan Galatasaray itirafı... Şu anda karantinada olduğunu belirten Andrey, "Salgın sonrası teklif almadım. 2019'da Galatasaray istemişti. Ancak kulüp kabul etmedi" dedi. 22 yaşındaki orta saha geçen sezon 17 maçta 1 gol, 1 asist yapmıştı.
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