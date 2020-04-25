Galatasaray beni istedi

Brezilya ekibi Vasco Da Gama'da oynayan Andrey Ramos Nascimento'dan Galatasaray itirafı...

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Brezilya ekibi Vasco Da Gama'da oynayan Andrey Ramos Nascimento'dan Galatasaray itirafı... Şu anda karantinada olduğunu belirten Andrey, "Salgın sonrası teklif almadım. 2019'da Galatasaray istemişti. Ancak kulüp kabul etmedi" dedi. 22 yaşındaki orta saha geçen sezon 17 maçta 1 gol, 1 asist yapmıştı.