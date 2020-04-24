24 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 10 milyon 250 bin dolara Al-İttihad'a sattığı Garry Rodrigues'de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip Garry Rodrigues'in transfer taksitlerinin tamamını alabilmek için Suudi kulübü ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 21:05
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Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

2016-17 sezonunun devre arasında 5.30 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues ilk sezonunda pek etkili bir performans gösterememişti.

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Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

Bir sonraki sezon Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile iyi bir uyum yakalayan Rodrigues, gösterdiği performans sonrası birçok takımı peşine takmıştı.

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Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

18-19 sezonunda Yeşil Burun Adalı oyuncunun 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a transferi gerçekleşti ancak büyük bir bonservis krizi ortaya çıktı.

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Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

Arap ekibinde geçirdiği bir sezon tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye kiralandı ancak bonservisinin tamamı hala Galatasaray'a ödenmedi.

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Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

FIFA'DAN UYARI

Al Ittihad'ın yalnızca transfer ücretinin ilk taksidini hesaba yatırıp kalan kısmını ödememesi üzerine FIFA'dan uyarı geldi.

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