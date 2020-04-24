Garry Rodrigues'de mutlu son! Galatasaray...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 10 milyon 250 bin dolara Al-İttihad'a sattığı Garry Rodrigues'de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip Garry Rodrigues'in transfer taksitlerinin tamamını alabilmek için Suudi kulübü ile anlaşma sağladı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 21:05 ABONE OL