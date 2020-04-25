25 Nisan 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından maddi sıkıntı içerisine giren bazı kulüpler, oyuncularından maaşlarında indirime gitmeler yönünde talepte bulunmuştu. O kulüplerden biri olan Galatasaray'da sadece takım kaptanların Fernando Muslera ve Selçuk İnan'dan geri dönüş olması sarı-kırmızılı takımda krize yol açarken, bu krizde başrol oynayan 4 yıldızla yolların ayrılabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:03
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Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsü futbolu da vurdu. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali anlamda sıkıntıya girdi.

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Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Mali anlamda sorun yaşayan takımlardan biri de Galatasaray oldu. Öyle ki Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de corona virüsün en fazla etkilenen takımlardan biriyiz'' açıklamasını yapmıştı.


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Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Corona virüsünün etkilerini en aza indirmegemek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar, futbolcu maaşlarında indirime gidilmesine karar verdi.

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Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Yüksek ücret alan oyuncularından 'feda' yapmasını isteyen Galatasaray yönetimi 2 isim haricinde beklediği dönüşü alamadı.

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Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da feda krizi tırmanıyor. Selçuk İnan ve Muslera dışında diğer oyunculardan ses çıkmamasından rahatsız olan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alabilecek.

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