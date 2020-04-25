Galatasaray'da flaş iddia! 4 isimle yollar ayrılabilir

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından maddi sıkıntı içerisine giren bazı kulüpler, oyuncularından maaşlarında indirime gitmeler yönünde talepte bulunmuştu. O kulüplerden biri olan Galatasaray'da sadece takım kaptanların Fernando Muslera ve Selçuk İnan'dan geri dönüş olması sarı-kırmızılı takımda krize yol açarken, bu krizde başrol oynayan 4 yıldızla yolların ayrılabileceği ifade edildi. İşte detaylar...