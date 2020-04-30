Süper Lig ekiplerinden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları yayımladı.

BEŞİKTAŞ

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Geçmiş Olsun Mustafa Cengizhttps://t.co/1V6msZhh7J — Beşiktaş JK Kurumsal (@BesiktasJK) April 30, 2020

FENERBAHÇE

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/ixIGBQCMCd — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 30, 2020

TRABZONSPOR

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. pic.twitter.com/PKRKqPzSeQ— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 30, 2020

BAŞAKŞEHİR

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum."

🗣 Başkanımız Göksel Gümüşdağ |



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." pic.twitter.com/X96Edgjugp — İstanbul Başakşehir 🏠 (@ibfk2014) April 30, 2020

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