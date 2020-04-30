30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Süper Lig ekiplerinden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

ekiplerinden , , Trabzonspor ve Başakşehir halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Kulübü Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

ve Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Kulübü Başkanı için sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları yayımladı.

BEŞİKTAŞ

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

TRABZONSPOR

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.

BAŞAKŞEHİR

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Genel kurula corona virüs engeli! Genel kurula corona virüs engeli!
Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri
Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör