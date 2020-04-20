Fatih Terim Florya’ya çıkarma yaptı

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşı forvet mevkisi için arayışlar devam ederken, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Adolfo Gaich için Marca Arjantin'nde çarpıcı ifadeler kullanıldı. Cimbom'un transferi için girişimlerine başladığı Arjantinli golcü için yapılan analizde, "Türkiye'ye transfer olursa kariyeri bitebilir" ifadelerine yer verildi.