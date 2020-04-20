20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim Florya’ya çıkarma yaptı

Terim Florya’ya çıkarma yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Corona virüsü hastalığını atlatan , Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yardımcılarıyla buluştu. Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi.

Corona virüsü hastalığını atlatan , Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yardımcılarıyla buluştu. Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi. Takımın toplanacağı tarihin üzerinde durulduğu ve 3'erli veya 4'erli futbolcu gruplarıyla yapılacak çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi.

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