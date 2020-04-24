24 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Donk'a acı haber! Corona virüsü nedeniyle...

Donk'a acı haber! Corona virüsü nedeniyle...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, hesabından büyükannesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi corona virüsüne yenildi.

Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan paylatığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;

"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."

G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası! Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!
G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam G.Saray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam
Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör