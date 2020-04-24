Ryan Donk'a acı haber! Corona virüsü nedeniyle...

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından büyükannesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi corona virüsüne yenildi.

Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan paylatığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;

"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."

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