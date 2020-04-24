24 Nisan 2020, Cuma
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Jordan Botaka'dan Galatasaray formalı paylaşım
Adı Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki Kongolu Botoka, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray formalı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülen St. Truiden'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Jordan Botaka'nın sarı kırmızılı formayı giydiği paylaşımı iddiaları güçlendirdi.
Botaka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.
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