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GALATASARAY

Jordan Botaka'dan Galatasaray formalı paylaşım

Yıldız isim G.Saray formasını giydi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

Adı ile anılan 26 yaşındaki Kongolu Botoka, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray formalı görüntülerini hesabından paylaştı.

sezonunu hareketli geçirmesi beklenen 'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülen St. Truiden'nin Demokratik Kongolu futbolcusu 'nın sarı kırmızılı formayı giydiği paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

Botaka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.

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