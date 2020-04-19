19 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Ankara bağlarıyla coştu

Ankara bağlarıyla coştu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı.

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu su şişelerini kaldırarak ve merdivende yaptığı hareketlerle antrenmanını sürdürdü. Bir video ise takımın golcüsü 'ten geldi. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, köpeğinin eşlik ettiği çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

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