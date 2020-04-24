24 Nisan 2020, Cuma

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Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan ve corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk somut adımlarını atıyor. Yeni sezon öncesi 3 isimle birden anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların sezonun sona ermesiyle birlikte bu isimlere imza attıracağı öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri..

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:52
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Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi yaptığı transfer taarruzu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

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Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4'er yıllık anlaşmaya varan ve ön protokol imzalayan Cimbom, son bombasını ise Erdoğan Yeşilyurt ile patlattı.

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Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

Emre ve Mert gibi kontratı sezon sonu bitecek olan Erdoğan'la da el sıkışıldığı öğrenildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen Erdoğan Yeşilyurt 5 gol, 4 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

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Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

YAŞ ORTALAMALARI 25.5

Cimbom sezonun ilk yarısında yaşlı kadrosundan çok çekmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu doğrultuda sarıkırmızılılar yeni transferlerini genç isimlerden yapma kararı almıştı.

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Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

Sezon sonu Mariano, Nagatomo ve Selçuk gibi yaşlı isimleri de gönderecek olan Cimbom; Emre Kılınç (25), Mert Hakan Yandaş (25) ve Erdoğan Yeşilyurt (26) ile yaş ortalamasını da düşürmeyi başaracak.

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