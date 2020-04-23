23 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Emre Mor'dan flaş itiraf! "Messi..."

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı fakat sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı gösterememesi üzerine devre arasında Olympiakos'a transfer olan 22 yaşındaki Emre Mor, kariyeriyle ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:38
ABONE OL
  • 1
  • 10
Emre Mor'dan flaş itiraf! Messi...

Bonservisi İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor, kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

  • 2
  • 10
Emre Mor'dan flaş itiraf! Messi...

Danimarka'da Viaplay Sport Live programında açıklamalarda bulunan milli futbolcu, genç yaşta Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye benzetilmesinin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

  • 3
  • 10
Emre Mor'dan flaş itiraf! Messi...

İşte Emre Mor'un açıklamalarından satır başları:

  • 4
  • 10
Emre Mor'dan flaş itiraf! Messi...

"MESSI DİYE ÇAĞRILMAK İSTEMİYORUM"

"İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana 'Yeni Messi' dediler ve ben, 'Hayır, ben yeni Messi değilim, ben sadece Emre Mor'um' diye cevap verdim o dönemde. İnsanların beni o kadar abartmasını istemedim, çünkü kendi standartlarım ve hedeflerim vardı. Bu bende baskıya neden oldu. insanların beni Messi diye çağırmasını istemiyorum."

  • 5
  • 10
Emre Mor'dan flaş itiraf! Messi...

"Danimarka'mdan ayrılmak kolay olmadı. Danimarka'daki antrenörler hep daha eğitici yaklaşıyordu, Celta Vigo'dakiler ise çok sertti. İdmana geç kalmak gibi 'gençlik hataları' yaptığımda, benim kötü tarafımı öne çıkardılar."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör