Emre Mor'dan flaş itiraf! "Messi..."

"MESSI DİYE ÇAĞRILMAK İSTEMİYORUM"

"İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana 'Yeni Messi' dediler ve ben, 'Hayır, ben yeni Messi değilim, ben sadece Emre Mor'um' diye cevap verdim o dönemde. İnsanların beni o kadar abartmasını istemedim, çünkü kendi standartlarım ve hedeflerim vardı. Bu bende baskıya neden oldu. insanların beni Messi diye çağırmasını istemiyorum."