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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! "Sözleşme önerdiler"

Galatasaray'ın 2017 yazında Sevilla'dan transfer ettiği Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Brezilyalı yıldızın menajeri Marcelo Robalinho, tecrübeli oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Robalinho, deneyimli sağ bekin geleceğini değerlendirdi ve sürpriz transfer teklifini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:05
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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! Sözleşme önerdiler

Temmuz 2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in gözde isimlerinden olmuştu.

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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! Sözleşme önerdiler

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline gelen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, hakkındaki transfer spekülasyonlarını ardında getirirken, Brezilya basınında konu ile ilgili önemli bir gelişme yayınlandı.

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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! Sözleşme önerdiler

Superesportes'in konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;

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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! Sözleşme önerdiler

"Atletico Mineiro, 30 Haziran'a kadar, şu anda Galatasaray'a bağlı olan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mariano'nun durumunu izliyor.

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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! Sözleşme önerdiler

Bu Çarşamba, Radio Itatiaia ile yaptığı röportajda menajer Marcelo Robalinho, Türk kulübünün, Mariano'ya sözleşme yenilemek için bir öneri sunduğunu ancak oyuncunun Brezilya futboluna dönme arzusu olduğu için teklifi reddettiğini açıkladı. Menajere göre corona virüsünün (koronavirüsü) neden olduğu salgın nedeniyle müzakereler durdu. İşte o açıklamalar

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