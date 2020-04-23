23 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaraylı Mariano'nun menajeri resmen açıkladı! "Sözleşme önerdiler"
Galatasaray'ın 2017 yazında Sevilla'dan transfer ettiği Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Brezilyalı yıldızın menajeri Marcelo Robalinho, tecrübeli oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Robalinho, deneyimli sağ bekin geleceğini değerlendirdi ve sürpriz transfer teklifini açıkladı. İşte detaylar...
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