Falcao’ya dev servet

Gomis’in takımı Al Hilal’in, Kolombiyalı yıldıza 12 milyon euro önerdiği yazıldı.

Portekiz'in Correio de Manha gazetesine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Radamel Falcao'ya yıllık 12 milyon euro maaş teklif edeceğini duyurdu. Haberde, "Eski Portolu yıldızın kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fakat futbolcuyla görüşmeler sürüyor" ifadeleri kullanıldı. Başkan Mustafa Cengiz, dün Radamel Falcao için resmi bir teklifin gelmediğini söylemişti.

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