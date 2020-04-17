17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Yeni '8' Mert Hakan

Yeni '8' Mert Hakan
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2020

Sıvasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'ın için anlaşmaya vardığı Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu. Buna göre Mert'in, Selçuk İnan'ın formasını giyeceği kaydedildi.

Sıvasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'ın için anlaşmaya vardığı Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu. Buna göre Mert'in, Selçuk İnan'ın formasını giyeceği kaydedildi. Artık futbolu bırakması beklenilen Selçuk ile yolların ayrılması planlanıyor. Mert, Sivas'ta da 8 numara giyiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ndiaye'den Diagne'ye tepki! Ndiaye'den Diagne'ye tepki!
Melo'dan G.Saray mesajı! Döneceğim Melo'dan G.Saray mesajı! "Döneceğim"
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör