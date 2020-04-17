17 Nisan 2020, Cuma
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Yeni '8' Mert Hakan
Sıvasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu. Buna göre Mert'in, Selçuk İnan'ın formasını giyeceği kaydedildi.
Sıvasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu. Buna göre Mert'in, Selçuk İnan'ın formasını giyeceği kaydedildi. Artık futbolu bırakması beklenilen Selçuk ile yolların ayrılması planlanıyor. Mert, Sivas'ta da 8 numara giyiyor.
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