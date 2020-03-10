10 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Mert Hakan’a 7 milyon TL

Mert Hakan’a 7 milyon TL
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2020

’a transferiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı.

ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna 'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi aylık olarak önerdi. Futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, Mert Hakan'a 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservis elinde gelecek yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.

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BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Emre Kılınç ile birlikte Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağı merak edilen Mert Hakan, sosyal medyadaki spekülasyonlara başarılı futboluyla yanıt verdi. İşte Sivas forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray maçındaki performansı:

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