21 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Mario Lemina ve Henry Onyekuru...

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! İki isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

, yaz sezonunda Mario Lemine ve devre arasında da 'yu kiralamış, iki oyuncunun gösterdiği performanstan memnun kalmıştı. Sarı-kırmızılılar 'in isteği doğrultusunda bu iki futbolcunun kulüpleriyle en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirecek.

'ın kiralık oyuncuları ve 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Orta sahanın dinamosu Lemina ve sol kanadın vazgeçilmez ismi Onyekuru'nun sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmeleri için sarı-kırmızılılar kolları erken sıvadı.

Galatasaray transferde takımda kiralık olarak forma giyen 2 yıldıza yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim 'le yaptığı görüşme sonrasında Lemina ve Henry Onyekuru'nun takımda tutulmasına karar verdi. 2 oyuncu için kulüpleriyle en kısa sürede görüşme yapılacak.

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HEDEF BONSERVİSLE ALMAK

Takvim'in haberine göre; Yönetim kiralık sözleşmeleri biten Lemina için Southampton'la, Onyekuru için de Monaco ile görüşecek. Önceliğin 2 yıldızın bonservis bedeliyle edilmesi olduğu ancak bu olmazsa Lemina ve Onyekuru'nun yeniden kiralanabileceği öğrenildi.

2 ismin kalmak istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.

Henry Onyekuru bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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