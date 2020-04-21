Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Mario Lemina ve Henry Onyekuru...
Galatasaray, yaz transfer sezonunda Mario Lemine ve devre arasında da Henry Onyekuru'yu kiralamış, iki oyuncunun gösterdiği performanstan memnun kalmıştı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu iki futbolcunun kulüpleriyle en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın kiralık oyuncuları Mario Lemina ve Henry Onyekuru'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Orta sahanın dinamosu Lemina ve sol kanadın vazgeçilmez ismi Onyekuru'nun sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmeleri için sarı-kırmızılılar kolları erken sıvadı.
Galatasaray transferde takımda kiralık olarak forma giyen 2 yıldıza yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşme sonrasında Lemina ve Henry Onyekuru'nun takımda tutulmasına karar verdi. 2 oyuncu için kulüpleriyle en kısa sürede görüşme yapılacak.
HEDEF BONSERVİSLE ALMAK
Takvim'in haberine göre; Yönetim kiralık sözleşmeleri biten Lemina için Southampton'la, Onyekuru için de Monaco ile görüşecek. Önceliğin 2 yıldızın bonservis bedeliyle transfer edilmesi olduğu ancak bu olmazsa Lemina ve Onyekuru'nun yeniden kiralanabileceği öğrenildi.
2 ismin kalmak istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.
Henry Onyekuru bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.
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