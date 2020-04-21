Arda Turan: Bedava gelirim

Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, para almadan oynayabileceğini söyledi.

Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, para almadan oynayabileceğini söyledi. Sarıkırmızılı kulübün yuvası olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Para kazanmaya değil mutlu olmaya gitmek istiyorum" dedi. Aslan'a 13 milyon euro kazandıran Arda toplam 191 maçta 44 gol, 76 asist yapmıştı. 1 şampiyonluk yaşadı.

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