21 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Arda Turan: Bedava gelirim

Arda Turan: Bedava gelirim
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren , para almadan oynayabileceğini söyledi.

Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren , para almadan oynayabileceğini söyledi. Sarıkırmızılı kulübün yuvası olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Para kazanmaya değil mutlu olmaya gitmek istiyorum" dedi. Aslan'a 13 milyon euro kazandıran Arda toplam 191 maçta 44 gol, 76 asist yapmıştı. 1 şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray'a büyük şok! Elden kaçıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı
Simovic: Kamplardan çıkamazdık Simovic: Kamplardan çıkamazdık
Mondragon’dan çağrı Mondragon’dan çağrı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör