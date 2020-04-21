21 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Mondragon’dan çağrı

Mondragon’dan çağrı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı eski kaleci , ilk Şampiyonlar Ligi maçında giydiği formasını yardım amaçlı açık artırmaya çıkardı.

2001'de geldiği Galatasaray'da 6 sezon forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Aly Faryd , yardım çağrısında bulundu. Emekli eldiven 'dan, Galatasaray'da oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında giydiği formayı yardım amaçlı açık artırmaya çıkardı. Mondi, gelen parayı Kolombiya'da bir çocuk hastanesine bağışlayacağını söyledi.

G.Saray'a Babel'den kötü haber! Transfer... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı Galatasaray'dan Valencia'ya transfer mesajı
Simovic: Kamplardan çıkamazdık Simovic: Kamplardan çıkamazdık
Arda Turan: Bedava gelirim Arda Turan: Bedava gelirim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör