15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Monaco Onyekuru'nun bedelini belirledi

Monaco Onyekuru'nun bedelini belirledi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2020

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray, önceliğini Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'dan yana kullanacak. Amaç, Monaco’nun belirlediği 13 milyon Euro’luk bedeli düşürüp eldeki isimleri satarak Onyekuru’yu almak.

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.

Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları Belhanda, Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi tercihini açıkladı! haberin devamı


LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Galatasaray teknik heyeti, kiralık oyunculardan öncelikle Onyekuru'nun transferini bitirmelidir. 2. yarıda G.Saray'daki değişimin baş aktörlerinden biri Nijeryalı oyuncudur. Ayrıca yıllar sonra Kadıköy'de kazanılan F.Bahçe galibiyetinde en büyük pay yine Onyekuru'ya aittir. Müthiş bir aidiyet duygusu ile 40 yıllık G.Saraylı gibi oynayan genç oyuncuya transferde mutlaka öncelik tanımalıdır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Transfer savaşı! Ezeli rakipler yıldız futbolcu için karşı karşıya Transfer savaşı! Ezeli rakipler yıldız futbolcu için karşı karşıya
Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim "Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim"
Sosyal medya hesabından duyurdu! Corona virüsünü yendim Sosyal medya hesabından duyurdu! "Corona virüsünü yendim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör