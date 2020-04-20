20 Nisan 2020, Pazartesi

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Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Galatasaray'da, transfer için birçok isim ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:44
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Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...

Önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında girişimlerine şimdiden başlayan Galatasaray için bu günlerde birçok transfer söylentisi gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...

Bu sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...

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Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...

Şampiyonluk kupasına göz koymuş olan Galatasaray ligin ilk 26 haftası itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alırken, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...

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Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken sezon sonunda yollarını ayıracağı bazı isimler de netleşmişti.

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Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...

Bu isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Mariano iken, tecrübeli oyuncunun yerine oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

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