20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İndirim talep edilmişti! İşte Beşiktaş'ta 'feda' diyen ilk yabancı

İndirim talep edilmişti! İşte Beşiktaş'ta 'feda' diyen ilk yabancı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Corona virüsü salgınının kulüpleri maddi anlamda olumsuz etkilemesinden sonra, takımlar oyuncularla görüşüp indirim talebinde bulunmuştu. Beşiktaş da oyuncularıyla görüşmelerini sürdürürken, Hırvat yıldız , siyah-beyazlı yönetimin 'feda' çağrısına olumlu yanıt veren ilk yabancı oyuncu oldu.

Yaşanan mali kriz nedeniyle bir süre önce yerli ve yabancı futbolcularla yıllık ücret indirimi konusunda görüşme başlatan Beşiktaş Yönetimi, pazarlıklarda ikinci tura hazırlanıyor. Futbolcularla bu kez daha kapsamlı bir şekilde görüşecek olan siyah-beyazlıların, 'dan sonra 'nın da yeşil ışık yakmasıyla bir hayli umutlandığı belirlendi.

3 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Hırvat futbolcunun maaş indirim konusunda kararını henüz açıklamasa da yakın çevresine, "Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce de teklifler gelmişti ama Beşiktaş'tan ayrılmak istememiştim. Sanırım ortak bir noktada buluşabiliriz" dediği öğrenildi.

Necip'ten sonra Vida'nın da indirim mesajı vermesinden mutluluk duyan siyah-beyazlı yöneticilerin ikinci tur görüşmelerde, "Yeni sezon için bize menajerler birçok oyuncu öneriyor. Fakat bizim önceliğimiz sizlersiniz. Biz sizlerden indirim isterken, transferde astronomik rakamlar harcamayız" ifadelerini kullanacağı aktarıldı.

Kartal yeni kalecisini buldu! 1.92'lik kule... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ve Galatasaray için müthiş iddia! Dünya yıldızı... Beşiktaş ve Galatasaray için müthiş iddia! Dünya yıldızı...
Bir gün geri döneceğim "Bir gün geri döneceğim"
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör