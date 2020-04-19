19 Nisan 2020, Pazar
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UEFA Avrupa Ligi hesabı Radamel Falcao'nun golünü paylaştı!
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun 2012'de Atletico Madrid forması giyerken attığı golü 'Ders kitabı' notuyla paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı 'Tarihte Bugün' etiketiyle, Galatasaraylı Radamel Falcao'nun golünü paylaştı.
Kolombiyalı forvetin attığı gole 'Ders kitabı' ifadesi kullanıldı.
34 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 sezonda çıktığı 31 maçta attığı 30 golle lig tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumunda bulunuyor.
Klaas-Jan Huntelaar 9 sezonda 52 maç 34 golle birinci, Henrik Larsson ise 9 sezonda 44 maç 31 golle ikinci sırada yer alıyor.
A textbook @FALCAO strike 🥰#OnThisDay in 2012 #UEL | @Atleti pic.twitter.com/ljl0fHfk6h— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 19, 2020
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