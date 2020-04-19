UEFA Avrupa Ligi hesabı Radamel Falcao'nun golünü paylaştı!

Galatasaray'da tarihi değişiklik kapıda... Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da sazı eline aldı ve birçok şeyi değiştirmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda köklü değişikliğe hazırlanırken yıldız oyuncu ayrımı yapmayacak. İşte o dev operasyonun detayları...