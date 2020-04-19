19 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

UEFA Avrupa Ligi hesabı Radamel Falcao'nun golünü paylaştı!

Ne yaptın Falcao! UEFA resmen...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

resmi hesabı, 'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun 2012'de forması giyerken attığı golü 'Ders kitabı' notuyla paylaştı.

'nin resmi hesabı 'Tarihte Bugün' etiketiyle, Galatasaraylı 'nun golünü paylaştı.

Kolombiyalı forvetin attığı gole 'Ders kitabı' ifadesi kullanıldı.

34 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 sezonda çıktığı 31 maçta attığı 30 golle lig tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumunda bulunuyor.

Klaas-Jan Huntelaar 9 sezonda 52 maç 34 golle birinci, Henrik Larsson ise 9 sezonda 44 maç 31 golle ikinci sırada yer alıyor.

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