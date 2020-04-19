Gaich iddiası sürüyor

Arjantin basını, Galatasaray'ın Adolfo Gaich'e ilgi duyduğunu yazmaya devam ediyor. 21 yaşında 1.90 boyundaki Arjantinli santrforun sarı-kırmızılılara gideceği belirtiliyor.

Arjantin basını, Galatasaray'ın Adolfo Gaich'e ilgi duyduğunu yazmaya devam ediyor. 21 yaşında 1.90 boyundaki Arjantinli santrforun sarıkırmızılılara gideceği belirtiliyor. Cimbom'un 'genç ve para kazandıracak futbolcu' tanımına uyan Gaich, San Lorenzo'da forma giyiyor ve piyasa değerinin 11 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

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