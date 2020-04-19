19 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Gaich iddiası sürüyor

Gaich iddiası sürüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Arjantin basını, 'ın Adolfo Gaich'e ilgi duyduğunu yazmaya devam ediyor. 21 yaşında 1.90 boyundaki Arjantinli santrforun sarı-kırmızılılara gideceği belirtiliyor.

Arjantin basını, 'ın Adolfo Gaich'e ilgi duyduğunu yazmaya devam ediyor. 21 yaşında 1.90 boyundaki Arjantinli santrforun sarıkırmızılılara gideceği belirtiliyor. Cimbom'un 'genç ve para kazandıracak futbolcu' tanımına uyan Gaich, 'da forma giyiyor ve piyasa değerinin 11 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

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