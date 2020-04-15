15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Mor paniği

Emre Mor paniği
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Olympiakos'ta kiralık oynayan Emre Mor'un Danimarka'ya gitmesi Yunan basınında "Başka takıma transfer olmak için ülkeyi terk etti" şeklinde yankılandı.

Olympiakos'ta kiralık oynayan Emre Mor'un Danimarka'ya gitmesi Yunan basınında "Başka takıma transfer olmak için ülkeyi terk etti" şeklinde yankılandı. Sosyal medya hesabından bu haberlere tepki gösteren yıldız oyuncu, "Bu zor dönemde ailemin yanında olmak için Danimarka'dayım. Transferle ilgisi yok. Olympiakos'un oyuncusuyum ve burada mutluyum. Elbette geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
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