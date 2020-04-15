15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Meşaleler yanacak

Meşaleler yanacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Başkan Yusuf Günay, koronavirüsü yendiğini ve karantina süresinin dolduğunu açıkladı.

Başkan Yusuf Günay, koronavirüsü yendiğini ve karantina süresinin dolduğunu açıkladı. Günay taraftarlara, "Sabret, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet" şeklinde mesaj gönderdi.
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