18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yüzde 30 indirim

Yüzde 30 indirim
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

Yönetim, futbolcular ve teknik ekiple yüzde 30’luk indirim için görüşüyor. Aldığı olumlu dönüşler başkan Mustafa Cengiz’in yüzünü güldürüyor.

Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran koronavirüs sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Galatasaray da ortalama yüzde 30 bir kayıp yaşamış durumda. Maçlar oynanamadığı için kulübe nakit para girdisi sağlanamıyor. Sarı-kırmızılı yönetim de son Kulüpler Birliği açıklamasından sonra futbolcular ve teknik heyetle masaya oturdu. Başkan Mustafa Cengiz herkesin ortak yaşadığı olumsuz durumu anlattı ve yüzde 30 indirim istedi ve ekibi bu kararı destekliyor. , , Younes Belhanda gibi futbolcuların da başını çektiği grubun bu mecburi indirime sıcak yaklaştığı biliniyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların yüzde 30'luk indirime olumlu yaklaşmasına sevindi.

Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao Boca’ya Falcao Boca’ya
Ömer Bayram ortada kaldı Ömer Bayram ortada kaldı
Sekidika şanslıymış Sekidika şanslıymış
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör