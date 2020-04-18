Yönetim, futbolcular ve teknik ekiple yüzde 30’luk indirim için görüşüyor. Aldığı olumlu dönüşler başkan Mustafa Cengiz’in yüzünü güldürüyor.

Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran koronavirüs sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Galatasaray da ortalama yüzde 30 bir kayıp yaşamış durumda. Maçlar oynanamadığı için kulübe nakit para girdisi sağlanamıyor. Sarı-kırmızılı yönetim de son Kulüpler Birliği açıklamasından sonra futbolcular ve teknik heyetle masaya oturdu. Başkan Mustafa Cengiz herkesin ortak yaşadığı olumsuz durumu anlattı ve yüzde 30 indirim istedi Fatih Terim ve ekibi bu kararı destekliyor. Radamel Falcao, Fernando Muslera, Younes Belhanda gibi futbolcuların da başını çektiği grubun bu mecburi indirime sıcak yaklaştığı biliniyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların yüzde 30'luk indirime olumlu yaklaşmasına sevindi.

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