18 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı

Transfer bombası patlıyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Galatasaray gelecek yıl kadrosunu planlamaya başladı bile... Corona virüsü sebebiyle henüz bu sezonun kalanıyla ilgili belirsizliğin sürdüğü günlerde sarı-kırmızılılar şimdiden geleceği düşünmeye başladı. Alternatifsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar Belçikalı golcü için atağa kalktı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray gelecek yıl kadrosunu planlamaya başladı bile... Corona virüsü sebebiyle henüz bu sezonun kalanıyla ilgili belirsizliğin sürdüğü günlerde sarı-kırmızılılar şimdiden geleceği düşünmeye başladı. ile üç Arap kulübünün birden ilgilenmesi ve güçlü teklifler sunması sebebiyle Cimbom bol alternatifli bir liste hazırladı. Aslan, Kolombiyalı yıldızının ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'u liste başı yapmıştı. Bu transferde istediği kadar ilerleme sağlayamayan sarı-kırmızılılar şimdi de rotasını Michy Batshuayi'ye kırmış durumda.

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YOLLAR AYRILACAK
Michy Batshuayi'nin Chelsea'deki durumu pek parlak değil. Takımın teknik direktörü bu sezon ona fazla güvenmediğini belli etti. Belçikalı futbolcuya fazla şans vermeyen Lampard sezon sonunda 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz hocanın planları dahilinde olmayan Batshuayi'nin Chelsea ile kontratı gelecek sezon sona eriyor ancak ekibi makul bir bedele onu elden çıkarmaya hazır. Galatasaray da şartlar uygun olduğu takdirde Belçika 'nda da oynayan futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor.

1 GOL, 1 ASİST
Michy Batshuayi, Chelsea'de bu sezon 16 maçta sadece 241 dakika şans bulabildi. Southampton ağlarını sarsarken, Wolverhampton karşılaşmasında da bir asist yaptı. Frank Lampard onu 11 oyuncusu olarak düşünmüyor.

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